ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова указала на очевидную эффективность миссии ОДКБ

14:24
  • вторник
  • 11 января 2022

Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия-1", что эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане очевидна всему миру.
"Счет шел на часы": Запад удивила эффективность ОДКБ

"Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - заметила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что острая фаза контртеррористической операции в стране завершена, ситуация во всех регионах республики стабильна.

"Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - добавил глава государства.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.