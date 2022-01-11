Захарова указала на очевидную эффективность миссии ОДКБ

Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире канала "Россия-1", что эффективность миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстане очевидна всему миру.

"Ее могут не признать только те, кто вообще не следит за ситуацией, у кого нет интернета, например, или у кого нет просто желания зайти, почитать, посмотреть и послушать. Другого не дано", - заметила спикер внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что острая фаза контртеррористической операции в стране завершена, ситуация во всех регионах республики стабильна.

"Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - добавил глава государства.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали тысячи людей, есть погибшие.

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