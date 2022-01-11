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ВОЗ оценила динамику заболеваемости "омикроном"

14:25
  • вторник
  • 11 января 2022

Темпы роста заражения новым штаммом стабилизировались

Темпы роста заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" стабилизировались во многих странах. Об этом во вторник, 11 января, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
В России ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом

При этом эксперты отмечают, что скорость распространения "омикрона" все равно существенно превышает этот показатель для штамма "дельта".

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выступил с призывом к государствам, которые пока не затронула вспышка "омикрона", предпринять необходимые меры, поскольку "есть закрывающееся окно возможностей действовать сейчас и планировать".

Представитель ВОЗ выступил за обязательное использование масок в закрытых помещениях и за создание условий для скорейшей вакцинации всего населения, как базовыми дозами, так и бустерными, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, придет ли "омикрон" в нашу страну не стоит — есть лишь вопрос, когда это произойдет. С учетом этого предпринимаются меры по подготовке системы здравоохранения.

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