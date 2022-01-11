ВОЗ оценила динамику заболеваемости "омикроном"

Темпы роста заражения новым штаммом стабилизировались

Темпы роста заражения штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" стабилизировались во многих странах. Об этом во вторник, 11 января, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

При этом эксперты отмечают, что скорость распространения "омикрона" все равно существенно превышает этот показатель для штамма "дельта".

Руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выступил с призывом к государствам, которые пока не затронула вспышка "омикрона", предпринять необходимые меры, поскольку "есть закрывающееся окно возможностей действовать сейчас и планировать".

Представитель ВОЗ выступил за обязательное использование масок в закрытых помещениях и за создание условий для скорейшей вакцинации всего населения, как базовыми дозами, так и бустерными, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос, придет ли "омикрон" в нашу страну не стоит — есть лишь вопрос, когда это произойдет. С учетом этого предпринимаются меры по подготовке системы здравоохранения.

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