Житель Мурманска устроил застолье в примерочной гипермаркета

В дело пришлось вмешаться Росгвардии

Курьезный случай произошел в одном из гипермаркетов Мурманска, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Местный житель 1977 года рождения набрал с полок еды и алкоголя и отправился есть и выпивать в примерочную. На объект был направлен экипаж группы задержания для выяснения причин срабатывания тревожной сигнализации.

"В примерочной мужчина попытался тайком съесть неоплаченные продукты на сумму более 2 тысяч рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Нарушитель был задержан. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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