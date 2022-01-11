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Инфекционист объяснил динамику по COVID-19 после праздников

15:01
  • вторник
  • 11 января 2022

Важно учесть, что люди вернулись в коллективы после длинных выходных

Повышение заболеваемости коронавирусом по завершении новогодних каникул неудивительно, такая картина наблюдается ежегодно. Об этом рассказал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
В России ожидается рост заболеваемости омикрон-штаммом

11 января в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19 рассказали, что за последние сутки в России зарегистрировано 17525 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 4635.

Днем ранее показатели составляли 15830 новых случаев по всей стране и 2778 — в столице.

Малышев напомнил, что коронавирус является респираторной инфекцией, в отношении которых наблюдается определенная закономерность. В частности, в Москве всегда в декабре идет повышение заболеваемости, потом в каникулы отмечается снижение, а после окончания нерабочих дней показатель опять начинает повышаться.

Эксперт объяснил рост заболеваемости возвращением людей в рабочие и учебные коллективы после каникул. По этой же причине рост заболеваемости продолжится до конца января, предупредил медик.

После конца января обычно наблюдается снижение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, хотя следует учесть, что "много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных", рассказал Малышев РИА Новости.

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