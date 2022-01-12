Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Львы почувствуют бодрость, а Девам нужно поискать способ успокоиться

Гороскоп на сегодня, 12 января, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Вам неожиданно предложат помощь друзья или единомышленники. Сделайте и вы сегодня что-нибудь хорошее для своего окружения, поддержите круговорот добра!

Тельцы

Вам пока рано расслабляться, потому что эмоциональный фон вокруг вас остается напряженным. Уходите в работу, если грустите или нервничаете: дела помогут забыться.

Близнецы

На работе или учебе происходит что-то неясное, и это будет удерживать ваше внимание. Не пытайтесь узнать правду, живите по своему плану, всему свое время.

Раки

Вы тепло пообщаетесь с кем-то из друзей, сходите на свидание или устроите романтический ужин. Это придаст сил, зарядит позитивом и сделает день особенным.

Львы

Сегодня вы будете чувствовать себя лучше обычного: бодрость и позитивный настрой придаст Солнце. Можно планировать дела, которые требуют усилий: тренировку, уборку.

Девы

Вам непросто жить в хаосе и в режиме постоянных перемен, но сейчас именно это и происходит. Ищите свой способ заземлиться: рукоделие, кулинария могут вас успокоить.

Весы

У вас может появиться желание пересмотреть старые семейные альбомы или реликвии, доставшиеся от предков. Это хороший источник вдохновения, пользуйтесь им.

Скорпионы

Вас ожидает продуктивный день, который поможет продвинуться вперед в отношениях. Спокойные разговоры, объяснение своих поступков или желаний сделают ваш союз прочнее.

Стрельцы

У многих представителей этого знака напряженная обстановка дома, трудности с продажей, арендой жилья. Могут возникнуть мысли о переезде или даже эмиграции, но они требуют проработки.

Козероги

Ретро-Венера в вашем знаке получает поддержку от Луны, и это смягчает сердца представителей знака и делает их сентиментальнее. Сегодня вас порадует покупка старинных вещиц или просмотр ретро-фильмов.

Водолеи

Вам пока сложно сменить свое отношение к проблеме, волнующей уже давно. И все же сегодня есть возможность продвинуться вперед, к позитивным переменам.

Рыбы

Возможно, начиная что-то новое, вы думали, что будет легче, но путь к успеху оказался тернист. Не теряйте самообладания, действуйте спокойно: свет в конце тоннеля уже близок.

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