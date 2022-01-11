Заммэра назвал число москвичей, встретивших Новый год в метро

На экранах в вагонах транслировали новогоднее поздравление президента

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал "Интерфаксу", что Новый год в столичном метро встретили более 32 тысяч человек - на 44% больше, чем в прошлый раз.

Новогоднее поздравление президента на экранах в вагонах посмотрели более 25 тысяч человек.

Как уточнил заммэра, московский транспорт в новогоднюю ночь перевез почти 451 тысячу пассажиров, а за все праздники - свыше 51 миллиона.

Во время каникул самыми популярными станциями метро были "Площадь Революции", "Охотный ряд" и "ВДНХ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram