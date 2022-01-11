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IT-гиганты начали "кадровую битву" за таланты для метавселенной

14:48
  • вторник
  • 11 января 2022

Microsoft за последний год потеряла около 100 специалистов

Битва за таланты для создания метавселенной ужесточилась. Одна только корпорация Microsoft за последний год потеряла около 100 специалистов по "дополненной реальности". Переманивает ценные кадры, в основном, компания Facebook, сменившая свое название на Meta.
Facebook меняет название на Meta

Как пишет Wall Street Journal, технологические гиганты в США развязали настоящую войну в поисках талантов. Особый интерес конкурентов вызывают специалисты Microsoft, разрабатывающие головную гарнитуру дополненной реальности HoloLens. Им предлагают поменять место работы, обещая вдвое увеличить зарплату. Более 70 сотрудников команды HoloLens покинули Microsoft в 2021 году, около 40 из них присоединились к Meta.

Не избежала внимания кадровых специалистов Meta и компания Apple. Эксперты отмечают, что такая агрессивная кадровая политика приводит к рыночному росту зарплат. А небольшим компаниям конкурировать с гигантами становится почти невозможно.

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