IT-гиганты начали "кадровую битву" за таланты для метавселенной

Microsoft за последний год потеряла около 100 специалистов

Битва за таланты для создания метавселенной ужесточилась. Одна только корпорация Microsoft за последний год потеряла около 100 специалистов по "дополненной реальности". Переманивает ценные кадры, в основном, компания Facebook, сменившая свое название на Meta.

Как пишет Wall Street Journal, технологические гиганты в США развязали настоящую войну в поисках талантов. Особый интерес конкурентов вызывают специалисты Microsoft, разрабатывающие головную гарнитуру дополненной реальности HoloLens. Им предлагают поменять место работы, обещая вдвое увеличить зарплату. Более 70 сотрудников команды HoloLens покинули Microsoft в 2021 году, около 40 из них присоединились к Meta.

Не избежала внимания кадровых специалистов Meta и компания Apple. Эксперты отмечают, что такая агрессивная кадровая политика приводит к рыночному росту зарплат. А небольшим компаниям конкурировать с гигантами становится почти невозможно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram