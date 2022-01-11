В Казахстане утвердили новый состав правительства

Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои посты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства страны.

Так, в новом составе кабинета министров главы МИД Мухтар Тлеуберди, Минобороны Мурат Бектанов и МВД Ерлан Тургумбаев сохранили свои посты.

Министром энергетики стал Болат Акчулаков, он сменил Магзума Мирзагалиева, передает ТАСС текст указа президента.

Должности вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы правительства назначен Роман Скляр.

Беспорядки вспыхнули в Казахстане с началом 2022 года после повышения в стране цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, участвующих в восстановлении правопорядка. ООН сообщает о тысяче пострадавших.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.

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