Путин обсудил с Совбезом безопасность на российской границе

Был подняты вопросы организации работы в приграничных районах страны

Обеспечение безопасности на границах нашей страны обсудили во вторник постоянные члены Совбеза России. Совещание в режиме видеоконференции провёл Владимир Путин. В нём приняли участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава МИДа и руководители силовых ведомств.

"Мы сегодня с вами обсудим вопросы организации работы в приграничных районах России. Вопросов здесь много, очень много: это и проблемы безопасности, и проблемы инфраструктуры. Но начнём с социально-экономической сферы. По этому вопросу попрошу выступить приглашённого сегодня на наше мероприятие коллегу, моего помощника [Максима] Орешкина. Он бывший министр экономического развития в правительстве России, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - отметил Путин.

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