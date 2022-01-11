В США удивились "аномальному" российскому истребителю

Самолет может выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия

Военный эксперт американского журнала The Drive Томас Ньюдик в своей новой статье назвал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России "аномалией" среди современных военных самолетов.

"Способность нести поразительно большое количество топлива без дозаправки в воздухе при выполнении некоторых дальних миссий делает из него короля быстрых реактивных самолетов", - говорится в материале.

Как пояснил обозреватель, Су-34 установлено три подвесных бака с общим весом 18 тысяч килограммов, что эквивалентно шести внутренним бакам американского F-16.

Су-34 предназначен для нанесения ударов по целям противника в оперативной и тактической глубине, поражения воздушных целей днем и ночью. Самолет может выполнять боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия.

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