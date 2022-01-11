Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию

Доклад сделал помощник президента Максим Орешкин

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, провел совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы социально-экономической повестки.

Помощник главы государства Максим Орешкин, ранее занимавший в федеральном правительстве пост министра экономического развития, представил доклад на данную тему.

Как отметил Путин, предоставляя слово Орешкину, чиновник "ситуацию там знает неплохо" благодаря имеющемуся опыту работы, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент заявил, что экономический рост не является самоцелью, он необходим для реализации определенных задач: рост экономики позволяет создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, вести к повышению доходов российских семей.

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