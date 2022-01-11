ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию

15:41
  • вторник
  • 11 января 2022

Доклад сделал помощник президента Максим Орешкин

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 января, провел совещание с членами Совета Безопасности, в ходе которого обсуждались вопросы социально-экономической повестки.
Силуанов: экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

Помощник главы государства Максим Орешкин, ранее занимавший в федеральном правительстве пост министра экономического развития, представил доклад на данную тему.

Как отметил Путин, предоставляя слово Орешкину, чиновник "ситуацию там знает неплохо" благодаря имеющемуся опыту работы, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент заявил, что экономический рост не является самоцелью, он необходим для реализации определенных задач: рост экономики позволяет создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны, вести к повышению доходов российских семей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.