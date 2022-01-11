Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

Угроза цунами не объявлялась

Подземные толчки магнитудой 6,8 зарегистрированы у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным агентства, эпицентр землетряения располагался на расстоянии 91 км к юго-востоку от населенного пункта Никольский. В этом поселке проживают 18 человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 км. Угроза цунами не объявлялась. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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