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Мощное землетрясение произошло у берегов Аляски

15:24
  • вторник
  • 11 января 2022

Угроза цунами не объявлялась

Подземные толчки магнитудой 6,8 зарегистрированы у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

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По данным агентства, эпицентр землетряения располагался на расстоянии 91 км к юго-востоку от населенного пункта Никольский. В этом поселке проживают 18 человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 33 км. Угроза цунами не объявлялась. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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