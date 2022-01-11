ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В нижегородском лесу нашли останки пропавшей в 2013 году девочки

15:19
  • вторник
  • 11 января 2022

Уголовное дело возобновлено

В Нижегородской области возобновили расследование уголовного дела по факту исчезновения 13-летней девочки более семи лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Пропавшего в Москве подростка нашли живым

"21 июня 2013 года из своего дома в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, ушла 13-летняя девочка, имеющая особенности развития, больше ребенка никто не видел", - говорится в сообщении СК.

В 2015 году предварительное расследование было приостановлено. Вместе с тем осенью 2021-го в лесополосе поселка Гидроторф нашли человеческие останки.

"Родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году", - добавили в пресс-службе. Повреждений криминального характера на останках не выявлено.

Теперь назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.