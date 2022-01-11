В нижегородском лесу нашли останки пропавшей в 2013 году девочки

Уголовное дело возобновлено

В Нижегородской области возобновили расследование уголовного дела по факту исчезновения 13-летней девочки более семи лет назад, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"21 июня 2013 года из своего дома в рабочем поселке Гидроторф Балахнинского района Нижегородской области, ушла 13-летняя девочка, имеющая особенности развития, больше ребенка никто не видел", - говорится в сообщении СК.

В 2015 году предварительное расследование было приостановлено. Вместе с тем осенью 2021-го в лесополосе поселка Гидроторф нашли человеческие останки.

"Родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой была их девочка в 2013 году", - добавили в пресс-службе. Повреждений криминального характера на останках не выявлено.

Теперь назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

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