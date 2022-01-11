Аналитик спрогнозировал изменение цен на продукты в 2022 году

Пик инфляции пройден, считает эксперт

Цены на продукты в 2022 году, вероятнее всего, будут расти не так быстро, как в 2021 году. Такое мнение высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По словам эксперта, можно с достаточной долей уверенности говорить, что пик инфляции уже пройден — соответственно, в 2021 году наблюдался максимальный для текущего периода рост цен.

Федяков отметил, что производители и поставщики во многом решили проблемы, с которыми столкнулись ранее: изменились каналы закупки сырья и производственные цепочки, если это было необходимо, также задействован ряд других факторов для сохранения рентабельности производства.

Сыграет роль и математический момент. Поскольку в 2021 году, который станет базой расчета динамики цен в 2022 году, стоимость продуктов была высока, маловероятно, что при новых подсчетах будет получен высокий уровень роста показателя.

Аналитик предположил в интервью радио Sputnik, что диапазон роста цен останется либо близко к уровню 4-5% и не превысит показатель 2021 года.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, курирующая в кабмине вопросы сельского хозяйства, заявила, что оснований для скачкообразного роста цен на продукты в 2022 году нет благодаря хорошему урожаю в 2021 году и предпринимаемым правительством мерам.

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