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Будущий iPhone 14 окажется дороже предшественника

15:34
  • вторник
  • 11 января 2022

Презентация нового поколения ожидается в начале осени 2022 года

Как сообщает Mydrivers со ссылкой на инсайдеров, новое поколение iPhone окажется дороже, чем iPhone 13.
Появились подробности о новом iPhone SE

Связано это с двумя факторами. Первый - на смену вырезу FaceID придет более изящное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах. Второй - новый чип Apple A16 Bionic, выполненный по новому техпроцессу.

Причем не исключено, что получат этот процессор лишь версии iPhone 14 Pro и Pro Max. Кроме того, им обещают титановый сплав в корпусе.

Согласно информации источников, наиболее дешевый iPhone 14 будет предлагаться в США по цене от 899 долларов. Презентация нового поколения ожидается в начале осени 2022 года.

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