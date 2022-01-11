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Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в праздники

16:01
  • вторник
  • 11 января 2022

Мэр отметил, что празднование прошло без аварий и происшествий

Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил работу служб городского хозяйства столицы в дни празднования Нового года и Рождества. Об этом во вторник, 11 января, рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.
Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин отметил, что празднование прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. За это градоначальник выразил большую благодарность сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в праздничные дни.

В новогоднюю ночь в Москве без перерывов работал общественный транспорт, и было организовано круглосуточное дежурство всех служб. Коммунальщики устраняли последствия ночного снегопада. Также в столице трудились сотрудники предприятий непрерывного цикла.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций была сформирована группировка сил и средств постоянной готовности, в которую вошли 1330 человек, сообщает АГН "Москва".

1 января Сергей Собянин поблагодарил специалистов городских служб за работу в новогоднюю ночь. Он также поздравил тех, кто встретил на рабочем месте и свой день рождения.

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