В Лондоне признали бессмысленность санкций против Москвы

Бывший британский посол в России надеется, что конфронтации удастся избежать

Безопасность России – главная цель Владимира Путина. Российский лидер вовсе не стремится приобрести для страны новые земли, считает бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон. Дипломат подчеркнул, что главной угрозой Путин считает расширение НАТО - и ищет способ, чтобы снизить эту угрозу.

"Если дойдет до крайности, он безусловно заберет Донбасс. Чтобы показать Западу, как тверд он может быть в своих действиях", — цитирует Брентона CNBC.

Британский дипломат надеется, что военной эскалации все же удастся избежать. Брентон подчеркнул, что санкции не действуют на Москву, они только "добавляют упрямства" Кремлю. Это, в свою очередь, добавляет упрямства Западу – что приближает угрозу опасной конфронтации.

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