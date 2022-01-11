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Бронзовый призер Олимпиады умер в возрасте 29 лет

15:48
  • вторник
  • 11 января 2022

Бегун Деон Лендор выиграл медаль на Играх в 2012 году

Бегун из Тринидада и Тобаго Деон Лендор умер в возрасте 29 лет. Причины смерти в сообщении международной легкоатлетической ассоциации не уточняются.

Как пишет издание KBTX, Лендор погиб в США в результате автокатастрофы, когда возвращался с тренировки.

Лендор — обладатель бронзовой медали Олимпиады в эстафете 4х400 метров. На его счету также серебро чемпионата мира 2015 года.

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Деон Лендор
Деон Лендор
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