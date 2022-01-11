Ректор КФУ обжаловал арест по делу об убийстве

Ранее Ильшата Гафурова отправили под арест до 21 февраля

В Басманном суде Москвы сообщили, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров обжаловал свой арест.

"В суд поступила жалоба Гафурова на постановление о заключении под стражу", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее Гафурова арестовали до 21 февраля. Его подозревают по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Согласно данным СМИ, ректор может быть причастен к деятельности одной из организованных преступных группировок. Речь идет об убийстве елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.

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