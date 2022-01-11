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Новостройки в России подорожали на треть за год

16:02
  • вторник
  • 11 января 2022

Эксперты объясняют ситуацию дешевой льготной ипотекой

Как говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир", на результаты которого ссылается ТАСС, за 2021 год цены на первичном рынке жилья в России увеличились в среднем на треть.
Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

"В целом по стране средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 93 563 рубля (+32,3% за год), средняя цена квартиры - 5,13 млн рублей (+28,1%)", - говорится в материале.

В десятке наиболее подорожавших городов - Сочи (почти вдвое за год), Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%).

Квадратный метр в Москве в среднем стоит 310,9 тысячи рублей (+26,5%), в Санкт-Петербурге - 197,4 тысячи (+31,3%). Эксперты объясняют высокую динамику роста цен главным образом дешевой льготной ипотекой.

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