ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Идущая от сердца работа": Путин поздравил Хабенского с юбилеем

16:23
  • вторник
  • 11 января 2022

Актеру исполнилось 50 лет

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летнего юбилея актеру театра и кино, художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому, передает пресс-служба Кремля.
Актер Евгений Миронов отметил 55-летие

Как отметил глава государства, Хабенскому удалось состояться и как актеру, и как режиссеру с узнаваемым творческим почерком.

"И конечно, хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", - добавил президент.

На счету Хабенского более 60 ролей в кино, среди наиболее известных картин - "Ночной дозор", "Адмирал", "Географ глобус пропил". В 2018 году дебютировал в качестве режиссера, сняв драму "Собибор".

В 2008 году Хабенский стал соучредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В 2021-м занял место художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и актер, кинорежиссер Константин Хабенский
Владимир Путин и актер, кинорежиссер Константин Хабенский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.