"Идущая от сердца работа": Путин поздравил Хабенского с юбилеем

Актеру исполнилось 50 лет

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю 50-летнего юбилея актеру театра и кино, художественному руководителю МХТ имени Чехова Константину Хабенскому, передает пресс-служба Кремля.

Как отметил глава государства, Хабенскому удалось состояться и как актеру, и как режиссеру с узнаваемым творческим почерком.

"И конечно, хочу отметить вашу большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи", - добавил президент.

На счету Хабенского более 60 ролей в кино, среди наиболее известных картин - "Ночной дозор", "Адмирал", "Географ глобус пропил". В 2018 году дебютировал в качестве режиссера, сняв драму "Собибор".

В 2008 году Хабенский стал соучредителем благотворительного фонда, оказывающего помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В 2021-м занял место художественного руководителя МХТ имени Чехова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram