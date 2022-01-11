Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за "омикрона"

Мэр Москвы предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в течение 7-10 дней

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за распространения омикрон-штамма.

"В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном", — сообщил мэр столицы (цитата по РИА Новости).

В связи с этим Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве. По его словам, в течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости ковидом.

Собянин также заявил, что в праздники не было критического роста случаев COVID-19 — госпитализировали 600-750 пациентов в сутки.

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