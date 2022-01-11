Захарова обвинила руководство Белого дома в нежелании работать

В Вашингтоне не хотят "вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", заявила представитель МИД

Сегодня стало известно, что Вашингтон одобрил выделение дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи Киеву. Предполагается, что средства пойдут в том числе на поставки стрелкового оружия и боеприпасов. О решении, которое правительство приняло месяц назад и предпочло не афишировать, рассказали американские СМИ. Таким образом, США даже не дождались начала переговоров с нашей страной по гарантиям безопасности, что идёт в разрез с их заявлениями о стремлении к миру.

На встрече в Женеве Москва "разжевала" представителям Вашингтона все свои предложения по безопасности, сообщил сегодня источник близкий к переговорам. Дать свой ответ американцы пообещали на следующей неделе в письменном виде. Впрочем, особого оптимизма на этот счёт, во всяком случае пока, никто не испытывает. Слишком уж сложна повестка, найти в которой компромисс будет крайне затруднительно. Но шансы, подчеркнули сегодня в Кремле, все же есть.

"Предстоит ещё несколько раундов, которые позволят составить уже более чёткую картину того, где мы находимся с американцами. Сейчас ещё какие-то выводы, к сожалению, делать невозможно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь про переговоры с ОБСЕ и НАТО. К альянсу Россия выдвинула отдельный список предложений, которые, впрочем, по многим пунктам пересекаются с документом, который адресован США. Последнее слово в обоих случаях все равно будет за Вашингтоном: это касается и размещения ракет, и дальнейшего расширения НАТО на восток, что для России является неприемлемым. Однако конкретно в этом вопросе сторонам не удалось продвинуться ни на йоту.

"Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами североатлантического альянса", - заявил Сергей Рябков, замглавы МИД России.

"Мы были тверды и отказались от предложений по безопасности, которые для Соединенных Штатов неприемлемы. Мы, например, никому не позволим отказаться от принципа открытых дверей НАТО, которое всегда занимало центральное место в североатлантическом союзе", - сказал Нэд Прайс, пресс-секретарь Госдепа США.

Те же тезисы озвучила и пресс-секретарь Белого дома, попутно предупредив западных журналистов, что Россия якобы будет распространять дезинформацию касательно переговоров в Женеве. Высказывание Джен Псаки, которая неоднократно попадала в курьезные ситуации, выставляя США не в лучшем свете, уже прокомментировали и в российском МИД.

"Вызывает искреннее сожаление, что руководство Белого дома представлено людьми настолько не владеющими предметом. Подобные заявления, кстати, вредят самим США. И демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью", - убеждена представитель МИД России Мария Захарова.

У многих специалистов и экспертов, действительно, складывается мнение, что Вашингтон не хочет вникать в контекст предложений Москвы. А историю с расширением НАТО за счёт Грузии и Украины США, похоже, пытаются использовать в качестве отвлекающего манёвра. Не желая соглашаться на основные предложения России, касающиеся мировой безопасности, американцы упираются по другим пунктам, которые для них, по сути, не являются важными. В итоге весь смысл женевских переговоров оказывается перевернут вверх дном.

"Они готовы пойти на какие-то компромиссы. То есть не размещать то, что еще не размещалось. Это первое. И второе, как-то сократить интенсивность и емкость учений и соответствующих пролетов. Вот, в принципе, и все, что они могут предложить в качестве переговорного процесса. Нас же волнуют ключевые моменты", - сказал Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Но именно по ним Вашингтон, по крайней мере пока, явно не готов договариваться. Украина же в этой игре лишь инструмент, который периодически пускают в ход. А еще существенно вооружают. За последние несколько лет США потратили на военную помощь Киеву свыше двух с половиной миллиардов долларов. Ещё двести миллионов, по данным CNN, на эти цели заложены уже в новом оборонном бюджете США. Дать Украине оружие, причем в довольно хамской манере, украинский посол потребовал и от Берлина.

"Мы призываем правительство Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьёзные последствия для двусторонних отношений", - заявил Андрей Мельник, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии.

На этом фоне сегодняшнее заявление Зеленского о том, что он якобы готов к предметным переговорам по Донбассу, выглядит смешным. Без команды из Вашингтона делать Киев ничего не будет. И судя по тому, как активно Украину накачивают оружием, американцы нацелены скорее на силовой вариант, чтобы попытаться втянуть в конфликт и Россию. А затем уже и ввести новые санкции, о которых твердят на каждом углу, пытаясь запугать.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, Илья Титов, "ТВ Центр".

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