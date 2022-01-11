Мишустин констатировал стремительное ухудшение ситуации с ковидом в мире

Регионам следует следить за запасом лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во вторник, что ситуация с COVID-19 в мире стремительно ухудшается, передает ТАСС.

По словам главы кабмина, касается это в том числе Америки, Азии и Европы, так что готовыми следует быть к любому развитию событий.

Как подчеркнул глава правительства, самым надежным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация. При этом тестирование на ковид надо продолжать, это позволит купировать риски. Министерству здравоохранения же следует вести информкампанию по углубленной диспансеризации после перенесенного заболевания.

Мишустин поручил поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения в условиях распространения ковида, следить за запасом лекарств.

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