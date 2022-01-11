ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин констатировал стремительное ухудшение ситуации с ковидом в мире

16:46
  • вторник
  • 11 января 2022

Регионам следует следить за запасом лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во вторник, что ситуация с COVID-19 в мире стремительно ухудшается, передает ТАСС.
Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за "омикрона"

По словам главы кабмина, касается это в том числе Америки, Азии и Европы, так что готовыми следует быть к любому развитию событий.

Как подчеркнул глава правительства, самым надежным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация. При этом тестирование на ковид надо продолжать, это позволит купировать риски. Министерству здравоохранения же следует вести информкампанию по углубленной диспансеризации после перенесенного заболевания.

Мишустин поручил поддерживать повышенную готовность системы здравоохранения в условиях распространения ковида, следить за запасом лекарств.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.