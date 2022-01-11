Число случаев "омикрона" в России увеличилось втрое

Лидерами по завозным случаям являются ОАЭ, Великобритания и Турция
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила во вторник, что число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России выросло за новогодние праздники втрое - до 305.
По словам Поповой, лидерами по завозным случаям являются ОАЭ, Великобритания и Турция.
В целом же заболеваемость COVID-19 в России за первую неделю года снизилась на 19,4%. Вместе с тем в 35 регионах заболеваемость превышает среднероссийский уровень.
Что касается охвата тестированием, в первую неделю 2022-го он оказался ниже нормативного.
По словам Поповой, при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram