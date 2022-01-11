От коронавируса ревакцинировались почти 11 миллионов россиян

Они получили вакцину "Спутник Лайт"

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в четверг, что ревакцинацию против коронавируса прошли уже почти 11 миллионов граждан страны.

"Хочу отметить, что на сегодняшний день уже почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, я уже говорил, показывает наилучшую эффективность, среди лиц старше 60 лет - это 53%", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

Мурашко добавил, что надо оценить эффективность лекарств и вакцин против штамма коронавируса "омикрон".

По словам министра, в новогодние праздники серьезных нарушений в оказании медпомощи россиянам не зафиксировано. Как уточнил Мурашко, перед новогодними каникулами был реализован комплекс мер, которые касались повышения устойчивости и работоспособности всех экстренных служб системы здравоохранения.

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