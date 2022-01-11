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В Подмосковье загорелся частный дом престарелых

17:38
  • вторник
  • 11 января 2022

Пожару присвоили второй номер сложности

В частном доме престарелых в подмосковном городе Пушкино произошел пожар, пишет со ссылкой на источник ТАСС.

"В Пушкино горит кровля частного дома престарелых на площади 450 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Пожару присвоили второй номер сложности. 20 человек были эвакуированы, семь - спасены из огня.

Прокуратура организовала проверку. Причина ЧП устанавливается.

ОБНОВЛЕНИЕ (17:48): 48 человек эвакуированы, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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