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Макрон выступил за диалог с Россией по Украине

18:05
  • вторник
  • 11 января 2022

Во Франции придерживаются "общеевропейского подхода"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем, что его страна выступает за поддержание диалога с Россией для поиска решения украинского кризиса.
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"Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования", - цитирует французского лидера РИА "Новости".

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе во время нового саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Украина и Франция).

После госпереворота на Украине в 2014 году в Донбассе провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик. Россия же неоднократно подчеркивала, что не является участницей этого внутриукраинского конфликта.

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