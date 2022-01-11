Марина Хлебникова выписалась из больницы

Певица пока будет жить у друзей

Певица Марина Хлебникова, в прошлом году сильно пострадавшая при пожаре в своей московской квартире, выписалась из больницы. Во вторник артистка опубликовала в блоге в соцсети Instagram аудиообращение к фанатам и друзьям, которые помогали ей финансово во время реабилитации.

В частности, певица сообщила, что лечащий врач позволил ей выписаться при условии, что она будет строго соблюдать все рекомендации медиков. Хлебникова призналась, что очень рада этому событию.

По ее словам, она пока не сможет жить у себя дома, поэтому останется у друзей, которые помогали ей все время с момента пожара.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в квартире 18 ноября. Певица отравилась продуктами горения и получила сильные ожоги. Некоторое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнём. Следователи считают, что 55-летняя Хлебникова уснула с горящей сигаретой. Сама певица отрицает это. В недавнем интервью она назвала короткое замыкание причиной пожара. Хлебникова также заверила, что ее лицо после пожара выглядит нормально.

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