"Пью парацетамол": президент Мексики рассказал о своем ковиде

Ранее он ревакцинировался препаратом AstraZeneca
Получивший положительный результат теста на коронавирус президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал на организованной по видеосвязи пресс-конференции о своем самочувствии.
"Я охрип, у меня пропал голос. Пью парацетамол и чувствую себя достаточно хорошо", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).
Обрадор добавил, что температура и сатурация у него в норме. По мнению президента, легкое течение болезни связано в том числе с тем, что он заразился омикрон-штаммом.
Ожидается, что 17 января Обрадор вернется к очной работе.
В январе 2021 года президент Мексики уже болел COVID-19. В декабре он ревакцинировался препаратом AstraZeneca.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram