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"Пью парацетамол": президент Мексики рассказал о своем ковиде

18:41
  • вторник
  • 11 января 2022

Ранее он ревакцинировался препаратом AstraZeneca

Получивший положительный результат теста на коронавирус президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал на организованной по видеосвязи пресс-конференции о своем самочувствии.
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"Я охрип, у меня пропал голос. Пью парацетамол и чувствую себя достаточно хорошо", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Обрадор добавил, что температура и сатурация у него в норме. По мнению президента, легкое течение болезни связано в том числе с тем, что он заразился омикрон-штаммом.

Ожидается, что 17 января Обрадор вернется к очной работе.

В январе 2021 года президент Мексики уже болел COVID-19. В декабре он ревакцинировался препаратом AstraZeneca.

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