Названы самые популярные в России наушники

Размер рынка достиг 51 миллиарда рублей

Как выяснили аналитики компании МТС, на исследование которых ссылается РИА "Новости", россияне все чаще отдают предпочтение беспроводным наушникам.

Всего за прошлый год в России приобрели 11,9 миллионов наушников, а размер рынка достиг 51 миллиарда рублей.

Наиболее популярные модели - Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, JBL Tune 225 TWS, Honor Choice. Уточняется, что средняя стоимость Bluetooth-гарнитуры сегодня составляет 4300 рублей.

Кроме того, стало известно, что в 2021 году проводных наушников купили на 16% меньше, чем в 2020-м.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram