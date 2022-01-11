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Второй самолет Минобороны доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян

19:30
  • вторник
  • 11 января 2022

Вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"

Второй самолет Министерства обороны России доставил в Москву с аэродрома Алма-Аты 145 российских граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена

"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан", - сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".

С началом 2022 года в Казахстане вспыхнули беспорядки после повышения цен на сжиженный газ. Погибли 17 сотрудников силовых структур, ООН сообщает о тысяче пострадавших. Власти ввели чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию с участием сил ОДКБ.

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