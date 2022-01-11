Второй самолет Минобороны доставил из Алма-Аты в Москву 145 россиян

Вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"
Второй самолет Министерства обороны России доставил в Москву с аэродрома Алма-Аты 145 российских граждан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Второй самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 145 российских граждан", - сказано в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".
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