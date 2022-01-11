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Постпред США при НАТО не видит возможностей для компромисса с Россией

20:02
  • вторник
  • 11 января 2022

Посол США в России придерживается аналогичной позиции

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит оценила перспективы компромисса между Россией и НАТО в вопросах нерасширения альянса.
Россия и США провели переговоры по гарантиям безопасности. Главное

"Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса", - сказала она в интервью CNN.

Она добавила, что "дверь НАТО остается открытой и никто не имеет права захлопнуть ее ногой".

Вместе с тем посол США в России Джон Салливан отметил в интервью каналу "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) продуктивность состоявшихся 10 января в Женеве российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Вместе с тем Салливан заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что бесконечное затягивание переговоров с Вашингтоном о гарантиях безопасности Москву не устраивает, хотя дедлайнов в этом вопросе никто не указывал.

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