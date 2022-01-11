Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 через неделю

Столица находится в зоне риска

В России зафиксированы 305 случаев инфицирования штаммом "омикрон". По данным Роспотребнадзора, они выявлены в 13 регионах страны. Наиболее стремительный рост заболеваемости наблюдается в Москве. И в ближайшие дни ситуация может осложниться. Какие меры нужно принять, обсуждали сегодня на правительственном совете по борьбе с коронавирусом.

Готовиться к любому сценарию развития пандемии в нашей стране призвал участников Координационного совета Михаил Мишустин. Все меры борьбы с ковидом, в том числе с новым штаммом "омикрон", отработаны и проверены. Значимую роль играет своевременное тестирование. В сутки оно должно охватывать не менее 300 человек на 100 тысяч населения в каждом из регионов.

"Ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. И в текущем году надо продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием. В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта - и за этим внимательно следит президент - могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно", - заявил премьер Михаил Мишустин.

В Москве праздничные дни прошли относительно спокойно, критического роста заболеваемости не наблюдалось, заявил Сергей Собянин. В сутки число госпитализаций не превышало 750. Однако тревожные сигналы есть.

"Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах, мы наблюдаем, что там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и это количество достаточно быстро нарастает. Это означает, что мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В связи с этим Сергей Собянин заявил о необходимости мобилизовать дополнительный коечный фонд и систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением санитарных требований и, конечно, активнее привлекать людей к вакцинации. В пиковые периоды заболеваемости суммарно во всех регионах могут быть развернуты до 300 тысяч ковидных коек. Сейчас в России с диагнозом "короновирус" госпитализированы 114 тысяч человек, 16 тысяч находятся в тяжелом состоянии. Такие данные озвучил уже министр здравоохранения. Михаил Мурашко также сообщил о результатах недавно проведенного исследования российского Центра Гамалеи и итальянского Института Спалланцани. Оно показало, что ревакцинация "Спутником Лайт" хорошо нейтрализует вирус и защищает от штамма "омикрон".

"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" даёт не столь тяжёлое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, это не так. Реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены, и, конечно, непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных, особенно старшие возрастные группы", - заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

305 случаев заражения "омикроном" выявлены в 13 российских регионах. У этого штамма более короткий инкубационный период, а потому он считается более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Симптомы заболевания проявляются на третьи-пятые сутки, а распространителем человек может быть уже в первый день после инфицирования. По данным Роспотребнадзора, чаще всего "омикрон" завозят граждане, приезжающие из ОАЭ, Великобритании и Турции.

"То, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме своевременной вакцинации и ревакцинации, специалисты по-прежнему напоминают, как важно носить маску в общественных местах, дезинфицировать руки и поверхности. И конечно же сразу обращаться к врачу при любом ухудшении самочувствия. Последствия коронавируса могут быть очень серьезными, в первую очередь для людей с хроническими заболеваниями. В июле правительство запустило программу углублённой диспансеризации пациентов, перенёсших ковид. На её проведение в этом году предусмотрено 8 миллиардов рублей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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