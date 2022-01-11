В США мужчине пересадили сердце генно-модифицированной свиньи

Дэвиду Беннету предстоит длительное наблюдение

Американские врачи наблюдают за состоянием пациента, которому впервые в мире пересадили сердце генно-модифицированной свиньи. 57-летний мужчина экстренно нуждался в операции из-за опасного для жизни заболевания, и для него это был последний шанс. Трансплантацию позавчера провели в медицинском центре университета Мэрилэнда. Ученые надеются, что в случае успеха органы свиней смогут решить проблему нехватки доноров.

Три дня - с новым сердцем. Пациент пришел в себя после операции, общается с врачами и на самочувствие не жалуется. Дэвиду Беннету 57 лет. Он долгое время страдал тяжелейшей аритмией. Получал отказ за отказом из медицинских центров по трансплантации. Мужчина фактически умирал, поэтому и сделал непростой выбор, когда врачи из клиники Мэриленда предложили ему эксперимент. И первая в мире операция по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи длилась семь часов.

"Мы никогда не делали подобную операцию человеку, и я хочу думать, что мы дали ему шанс на лучшее будущее, чем то, что он имел бы, продолжая свою терапию", - сказал хирург Барти Гриффит.

Это далеко не первая попытка пересадить человеку сердце животного. Операции проводились и раньше. Вот только прошли они неудачно. Орган животного человеческое тело отторгало. В 1984 году младенец прожил с сердцем бабуина двадцать один день. Но в этот раз хирурги использовали особенное свиное сердце. У него подредактировали гены, удалили из клеток химическое вещество, ответственное за отторжение органа. Никаких долгосрочных прогнозов, впрочем, врачи не делают и на этот раз.

"Мы вроде бы миновали фазу так называемого сверхострого отторжения, которая обычно наблюдается при пересадке органов животных, не прошедших специальную генетическую подготовку. Это вселяет оптимизм. Однако теперь мы готовимся к новой атаке на его сердце. И мы знаем, что на него обрушатся различные солдаты, защищающие наш организм. Разные игроки иммунной системы могут уничтожить свиное сердце. Мы разработали специальную терапию, чтобы попытаться этого избежать", - сообщил Гриффит.

Эту операцию провели благодаря экстренному разрешению Управления по санитарному надзору - оно выдается в США в случаях, когда пациенту больше ничего не может помочь. А такие эксперименты в мире тщательно контролируются.

Дэвиду предстоит длительное наблюдение. Но если эта операция окажется успешной, у многих, считавшихся безнадежными пациентов появится шанс.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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