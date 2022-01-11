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В Кунсткамере откроется новая экспозиция в честь 350-летия Петра I

22:34
  • вторник
  • 11 января 2022

Экспозиция впервые покажет, каким этот музей представлял себе его создатель

В Санкт-Петербурге готовят выставку, приуроченную к 350-летию Петра I. Экспозиция откроется в Кунсткамере и впервые покажет, каким этот музей представлял себе его создатель. Император задумал "кабинет редкостей" - именно так и переводится его название с немецкого языка - как дворец знаний, храм науки и искусства, но так и не успел реализовать свою идею.

На тончайшей бумаге для музейного хранения - пять уникальных экспонатов, которые никогда еще не демонстрировались нынешнему поколению посетителей Кунсткамеры. Обычные с виду, но с такой огромной историей, что дух захватывает. Медное турецкое ядро из Персидского похода. Острые края якорьков на скорости рубят доски в щепу. Этим ядром был пробит один из русских кораблей в 1722 году. Тогда же император Петр I отдал приказ доставить трофей в Петербург и сохранить для потомков.

"Поразительно, конечно, как он мог думать в ходе военных действий ещё и о том, что надо это сохранить, турецкие ядра отдать в Кунсткамеру", - сказала Наталья Коконева, главный хранитель фондов Музея Антропологии и Этнографии РАН.

В этом она вся - Кунсткамера, первый российский музей, задуманный и созданный Петром I. Не просто коллекция диковинных вещей или кунштов (редкостей по-немецки). Это музей-энциклопедия, в котором соединены начала всех наук. Весь мир  в одном зале - именно о такой  философии первого музейного собирателя России хотят напомнить современные учёные.

"Весь космос знаний выстроен в пространстве от А до А. От анатомии – это то, что предельно внутри. До астрономии – это то, что запредельно снаружи. В этом спектре разворачивается вся композиция знаний человека о себе и о мире", - говорит Андрей Головнев, директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Еще не было Невского проспекта, знаменитых мостов через Неву, Эрмитажа и Русского музея, а в Петербурге уже был удивительный "кабинет редкостей", место, где собирались трофеи из первых российских кругосветных путешествий, научных и военных экспедиций. Петр I сам водил здесь экскурсии для своих гостей. Его музейное дело продолжили все преемники. Спустя три дня после смерти императора, 28 января 1725 года, скульптор Бартоломео Растрелли сделал эту посмертную маску, которая также стала экспонатом императорского музея. Позже здесь появилась и маска шведского короля Карла XII. На правом виске - след от смертельной пули, похоронившей его в 36 лет. В новой экспозиции они будут размещены рядом: два непримиримых врага, великих полководца, прославивших друг друга в веках.

Новая экспозиция  в исторической башне Кунсткамеры откроется 9 июня этого года - в 350-ю годовщину со дня рождения императора Петра Великого. Учёные говорят: выставка будет представлена именно в том виде, в котором ее задумывал основатель. Работа над ней уже началась.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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Здание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
Экспозиция в честь 350-летия Петра I в Кунсткамере
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