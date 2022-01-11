В Казахстане создадут фонд помощи народу

Деньги в него будет вносить крупный бизнес

Президент Казахстана утвердил состав нового правительства. Свои посты в кабинете министров сохранили главы МИД, Минобороны и МВД. В ходе выступления в парламенте, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после неудавшейся попытки госпереворота республику ждут масштабные преобразования. При этом на фоне стабилизации обстановки в стране уже через два дня планируют начать вывод миротворческих войск ОДКБ.

Сожжённые автомобили и банкоматы, разграбленные и разбитые магазины. Чтобы прийти в себя после массовых погромов, Алма-Ате потребуется еще немало времени и средств.

По оценке властей, ущерб составил два миллиарда долларов. 10 тысяч человек задержаны за участие в беспорядках. Но мирный протест, которым воспользовались погромщики и радикалы, обнажил и ряд острых проблем в обществе. Грядут реформы, реализацией которых теперь займется новое правительство. Его возглавит Алихан Смаилов - в его биографии должности министра финансов, помощника президента и первого вице-премьера.

Состав кабмина уже утвердил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Анонсировал президент республики и 5-летний мораторий на рост зарплат чиновников, а также создание Фонда помощи народу Казахстана, финансировать который будет не только государство.

"Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ним размер ежегодных взносов в фонд", - сообщил Токаев.

В целом, отмечает президент Токаев, ситуация во всех регионах страны стабилизировалась. Острая фаза кризиса пройдена. А значит и основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнётся поэтапный вывод объединенного контингента. Процесс займёт не более десяти дней.

Пока же российские миротворцы продолжают нести дежурство в аэропорту Алма-Аты. Периметр патрулирует бронетехника. Развёрнуты пункты управления беспилотниками.

"Комплекс находится в постоянной готовности. Для выхода на позицию и для согласования требуется не более пятнадцати минут", - сообщил начальник расчета БЛА Артем Липанов.

Все, чтобы оперативно провести процесс эвакуации наших соотечественников. Многие прилетали в Казахстан к друзьям и родным на праздники. И теперь хотят поскорее вернуться домой.

Всего силами ВКС эвакуированы уже более полутора тысяч человек. Включая нескольких иностранных дипломатов из Австрии и Венгрии, которые также обратились к России за помощью. Этим утром из Алма-Аты вылетел ещё один рейс со ста сорока пятью россиянами.

"Я когда приехала в аэропорт, сначала боялась, потому что два дня назад были слышны ещё выстрелы на улице. Я приезжаю и меня встречают ребята вооружённые, провожают прям до самого аэропорта. Это было очень круто. Почувствовала гордость за нашу страну", - говорит Марина.

Открыта регистрация и на следующие рейсы, для выполнения которых в страну направлены дополнительные самолеты ВКС России.

Екатерина Выскребенцева. Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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