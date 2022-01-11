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Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине

20:16
  • вторник
  • 11 января 2022

Никто не пострадал

В подмосковном Пушкине сегодня вечером тушили крупный пожар. Там загорелся частный дом престарелых.

Огонь быстро распространился и охватил всю крышу. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В здании находились 48 человек. В том числе 12 лежачих пациентов и 13 сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Людей благополучно эвакуировали и доставили в местную больницу. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Решается вопрос о дальнейшем размещении постояльцев пансионата. Прокуратура начала проверку. Предварительная версия случившегося - неисправность электрооборудования, передает РИА Новости.

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Пожар в доме престарелых
Пожар в доме престарелых
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