Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине

Никто не пострадал

В подмосковном Пушкине сегодня вечером тушили крупный пожар. Там загорелся частный дом престарелых.

Огонь быстро распространился и охватил всю крышу. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В здании находились 48 человек. В том числе 12 лежачих пациентов и 13 сотрудников учреждения. Никто не пострадал. Людей благополучно эвакуировали и доставили в местную больницу. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Решается вопрос о дальнейшем размещении постояльцев пансионата. Прокуратура начала проверку. Предварительная версия случившегося - неисправность электрооборудования, передает РИА Новости.

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