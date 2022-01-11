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Глава NASA с нетерпением ждет встречи с Рогозиным

20:20
  • вторник
  • 11 января 2022

Визит Билла Нельсона в Россию готовится

Руководитель NASA Билл Нельсон прокомментировал возможность очной встречи с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
Глава NASA назвал Рогозина своим другом

"Я с нетерпением жду личной встречи с Дмитрием, а пока мы продолжим говорить, так часто, как потребуется", - цитирует Нельсона ТАСС.

Глава NASA добавил, что сроки его визита в Россию будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

"Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать. Поэтому мы часто звоним по телефону", - объяснил он.

Как уточнил Нельсон, американское и российское ведомства поддерживают постоянный контакт. Когда же главы NASA и "Роскосмоса" встретятся, одной из тем их беседы станет климат.

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