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Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

20:51
  • вторник
  • 11 января 2022

В США рост замедлится с 5,6% до 3,7%

Как следует из январского обзора Всемирного банка, на который ссылается "Интерфакс", в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,1%.
Fitch улучшило прогноз по динамике ВВП России

В июне ВБ ожидал роста на 4,3%.

Регулятор объяснил, что ухудшение прогноза связано со вспышками COVID-19, сохраняющимися проблемами с поставками и сокращением бюджетных стимулов.

Оценка подъема глобального ВВП в 2021 году снижена до 5,5%.

Вместе с тем замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В частности, в США рост замедлится с 5,6% до 3,7%. ВВП Индии же вырастет на 8,7%.

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