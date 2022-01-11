Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП

В США рост замедлится с 5,6% до 3,7%
Как следует из январского обзора Всемирного банка, на который ссылается "Интерфакс", в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,1%.
В июне ВБ ожидал роста на 4,3%.
Регулятор объяснил, что ухудшение прогноза связано со вспышками COVID-19, сохраняющимися проблемами с поставками и сокращением бюджетных стимулов.
Оценка подъема глобального ВВП в 2021 году снижена до 5,5%.
Вместе с тем замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В частности, в США рост замедлится с 5,6% до 3,7%. ВВП Индии же вырастет на 8,7%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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