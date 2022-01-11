В Германии сделали заявление по "Северному потоку - 2"

Газопровод сейчас ожидает сертификации

Генсек социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что СДПГ поддерживает проект газопровода "Северный поток - 2".

"Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт", - подчеркнул он.

По словам Кюнерта, необходимо прекратить постоянные упоминания трубопровода в контексте российско-украинских отношений.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

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