В Германии сделали заявление по "Северному потоку - 2"

Газопровод сейчас ожидает сертификации
Генсек социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что СДПГ поддерживает проект газопровода "Северный поток - 2".
"Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт", - подчеркнул он.
По словам Кюнерта, необходимо прекратить постоянные упоминания трубопровода в контексте российско-украинских отношений.
Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: