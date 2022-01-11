Захарова поймала Блинкена на противоречии

Госсекретарь сделал заявление о "сферах влияния"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель США на переговорах с Россией по гарантиям безопасности - защита основных принципов международных отношений. Это означает недопустимость ограничения участия в союзах, силового изменения границ, установления сфер влияния.

Слова Блинкена прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Как добавила дипломат, сейчас Штаты выступают против установления сфер влияния, хотя активно занимались этим сами в отношении многих регионов.

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