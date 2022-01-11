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Тест-система ФМБА для выявления "омикрона" прошла регистрацию

22:20
  • вторник
  • 11 января 2022

Срабатывает она за полтора часа

Как сообщили журналистам в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, тест-система ФМБА для выявления штамма коронавируса "омикрон" зарегистрирована в России.
Число случаев "омикрона" в России увеличилось втрое

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19", - сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

В ФМБА уточнили, что тест-система позволяет с высокой чувствительностью выявлять не только "омикрон" , но и вариант "дельта" - за полтора часа.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат ФМБА для лечения коронавируса "Мир-19". Ожидается, что лекарство будет актуально против всех штаммов. Это препарат в ингаляционной форме.

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