В Москве высмеяли угрозы Польши "дать по яйцам" России

Громкое заявление сделал экс-глава польского МИД Родослав Сикорский

Обиженные негодуют! Обиженные будут мстить! Бывший глава польского МИДа Родослав Сикорский уязвлен словами Сергея Лаврова, который назвал НАТО "проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза". Сикорский смолчать не мог, крик его раздался на весь "Твиттер":

"Мы не стали бесхозной землей, потому что вы не были нашим хозяином. Скорее, серийным насильником. Поэтому мы скучать не будем. А если попытаетесь захватить нас снова, то получите по яйцам".

Мощная фигура этот Сикорский, ныне евродепутат, он же жертва, как выяснилось, серийного насилия. Да еще скучать не будет! Тут только в подушку зарыться и рыдать.

"Россия - женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия", - отметили в МИД нашей страны.

Сексуальные игры с насилием гендерно разнообразного Сикорского - раздолье для психоаналитика. Метит ниже пояса, обнажает скрытые фобии, ну захватите же нас! Да кто вас захватывал, пан Сикорский? Или память отшибло? Освобождали. Да, было такое, в 1945-м. И от насилия уберегли. Буквально не дали Польше сделаться бесхозной землей, а полякам - бесправными рабами рейха. Но если кто себя почувствовал обиженным, или жертвой, это навсегда. Любой Фрейд вам скажет.

Польша в НАТО с 1999 года, куда ее приняли в ходе первой волны расширения альянса после распада СССР. Грозные ребята в Варшаве, готовые двинуть кому угодно куда угодно, могли бы почитать переписку действительно крупных политиков 90-х годов. Например, записку главы немецкой дипломатии Ганса-Дитриха Геншера, адресованную американским партнерам:

"Советский Союз должен получить гарантии того, что, если, например, руководство Польши в какой-то момент выйдет из Организации Варшавского договора, то уже на следующий день она не вступит в НАТО".

Мнением поляков тогда не то чтобы очень интересовались, нужны были новые члены альянса, чтобы подобраться поближе к российским границам. А Горбачеву пообещали, что НАТО ни на дюйм на восток не продвинется. В этих обещаниях тоже есть что-то фрейдистское.

Так что не скучайте, пан Сикорский, куда надо, туда вас и примут, и не спросят. Ниже пояса попытайтесь пробить тем, кто послабее вас, если найдутся. А лучше сходите к хорошему специалисту. А то у вас в действительности все не так, как на самом деле.

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