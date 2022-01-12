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Политолог: война между Россией и Украиной невозможна

08:49
  • среда
  • 12 января 2022

Ситуацию прокомментировал Сергей Марков

Почему на Западе поспешили обвинить Россию в планах захвата Украины? Может ли нагнетание напряжённости быть попыткой срыва переговоров? И отвечают ли мирные инициативы нашей страны интересам украинцев?

Реакцию Вашингтона и Киева на мирные предложения Москвы Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Никакая война между Россией и Украиной невозможна. Потому что не существует независимой Украины. Существует марионеточный проамериканский режим, который обслуживает, прежде всего, американские интересы", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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