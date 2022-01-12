В России набирает обороты программа ревакцинации от COVID-19

Ситуация остается напряженной

В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм COVID-19. Тест позволяет получить результат всего за полтора часа. В регионах тем временем продолжается прививочная кампания, набирает темпы и программа ревакцинации.

Поликлиники Магадана работают практически без перерывов. Высокие темпы ревакцинации фиксируют в Ярославской области и в Карачаево-Черкесии. В некоторых районах республики план по иммунизации населения выполнен более чем на 90%. Маломобильным гражданам прививки делают на дому, сообщает "ТВ Центр".

В Южном военном округе ревакцинированы более 133 тысяч служащих. Повторные прививки сейчас делают тем, кто прошел первый курс вакцинации в августе прошлого года. На территории округа развёрнуто более 40 прививочных пунктов, работают более 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

По данным ВОЗ, минувшая неделя стала рекордной по росту заболеваемости ковидом. Самое большое число случаев инфицирования - в США, более миллиона ежедневно. В связи с ростом заболеваемости в штате Нью-Джерси на 30 дней введено чрезвычайное положение.

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