Умер журналист Михаил Зеленский

Телеведущему было 46 лет

Михаил Зеленский скончался на 47 году жизни. О смерти российского журналиста и телеведущего сообщило посольство России в Венесуэле – по совместительству в Доминиканской республике. Трагедия произошла, когда Зеленский находился в Доминикане.

"Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский. Сотрудники дипмиссии находятся в контакте с доминиканскими властями и родственниками покойного", — цитирует ТАСС пресс-секретаря российского посольства Алина Иванова.

Михаил Зеленский работал на "Радио России — Ностальжи", телеканале "ТВ-Центр", вел программу "Вести" на телеканале "Россия". С 2006 года был ведущим на "России-24". Последние несколько лет журналист работал на телеканале "Россия-Культура". Телеведущему было 46 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

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