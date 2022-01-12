Минобороны вывезло из Казахстана больше 2 тысяч россиян и иностранцев

На сегодня зарезервировано еще 6 самолетов ВКС

Три борта военно-транспортной авиации доставили в Москву из Казахстана ещё 376 человек. Министерство обороны России продолжает вывозить тех, кто решил покинуть республику.

Всего за несколько дней эвакуированы более двух тысяч россиян и иностранных граждан. На сегодня для желающих покинуть Казахстан зарезервированы ещё 6 самолётов ВКС России, они находятся в алма-атинском аэропорту.

Миссию постепенно завершают миротворческие силы ОДКБ. Их присутствие позволило быстро стабилизировать обстановку в республике. Под охрану взяли важные государственные и социально-значимые объекты, сейчас готовят план по передаче контроля над ними местным правоохранительным силам.

В Алма-Ате сегодня в полном объёме возобновил работу общественный транспорт, открываются крупные торговые центры, кафе. Сегодня также возобновятся торги на фондовой бирже, банки начнут проводить операции с валютой. Президент Касым-Жомарт Токаев накануне заявил, что после неудавшейся попытки госпереворота республику ждут масштабные преобразования.

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