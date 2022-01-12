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Госдеп потребовал от России прекратить учения на западе страны

08:19
  • среда
  • 12 января 2022

США объясняют это необходимостью деэскалации ситуации вокруг Украины

Американские власти хотят, чтобы Россия прекратила проведение военных учений и маневров на западе своей территории. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
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Американский чиновник заявил, что такой шаг Москве, с точки зрения Вашингтона, следует предпринять в целях деэскалации ситуации вокруг Украины. По словам Прайса, "атмосфера деэскалации" необходима для прогресса в ходе российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

Это предполагает "возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения", цитирует Прайса РИА Новости.

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила ранее по итогам переговоров о гарантиях безопасности с представителями России, что Вашингтон в случае "вторжения" российских войск на Украину готов ввести санкции против ключевых финансовых институтов России.

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