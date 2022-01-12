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Посол России напомнил США об аккуратности "во фразеологии"

08:40
  • среда
  • 12 января 2022

Дипломат потребовал от Вашингтона отказаться от агрессивной риторики

Американским властям пора отказаться от "агрессивной риторики внешнеполитической экспансии" и подумать над совместным сосуществованием следующих поколений. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
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Дипломат прокомментировал заявление заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в ходе брифинга 11 января о том, что Россия несет исключительную ответственность за развязывание кризиса на Украине.

По словам Антонова, с учетом женевских переговоров по гарантиям безопасности следует как никогда быть сдержанными и аккуратными "во фразеологии". Однако обвинительная риторика сотрудников Госдепа не способствует созданию конструктивной атмосферы.

Российский посол призвал США уйти от дезинформации и обвинений к конкретным действиям. Москва выступает за разрядку напряженности и ждет не демагогии, а письменных ответов на свои конкретные предложения, подчеркнул Антонов.

Чтобы будущие поколения могли жить вместе, необходимо сделать совсем немного: уважать соседа, не угрожать и отодвинуть свой военный потенциал от российских границ, приводится заявление дипломата в Facebook российской дипмиссии.

Оппоненты в Вашингтоне повторяют угрозы антироссийскими санкциями как мантру, при этом осуществляются информационные вбросы в средства массовой информации, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, "это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки" перед новым раундом консультаций по гарантиям безопасности.

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